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Черный чай способен деактивировать коронавирус 

Ura.Ru 1 час назад
Черный чай деактивировал коронавирус
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Вирус SARS-CoV-2 станет на две минуты неактивным в слюне зараженного, если 10 секунд подержать во рту черный чай. К таким выводам пришли японские ученые. Это подтвердили и их коллеги из РФ.

«Японские ученые из медицинского университета Киото нашли способ инактивировать коронавирус в слюне. Они считают, что для этого достаточно не торопясь сделать глоток черного чая», — пишет газета «Известия».

Российские ученые подтвердили, что дубильные вещества, содержащиеся в чае, действительно делают COVID-19 неактивным. Но уже через две минуты слюна вновь становится заразной.
Лучшие результаты показали эксперименты с черным чаем, хотя некоторые зеленого давали почти такой же эффект. Учитывая, что длится он недолго, специалисты считают, что надежнее использовать маски.
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Наука и техника , Наука , газета "Известия" , Новосибирская Область
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