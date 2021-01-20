Черный чай деактивировал коронавирус

Вирус SARS-CoV-2 станет на две минуты неактивным в слюне зараженного, если 10 секунд подержать во рту черный чай. К таким выводам пришли японские ученые. Это подтвердили и их коллеги из РФ.

«Японские ученые из медицинского университета Киото нашли способ инактивировать коронавирус в слюне. Они считают, что для этого достаточно не торопясь сделать глоток черного чая», — пишет газета «Известия».

Российские ученые подтвердили, что дубильные вещества, содержащиеся в чае, действительно делают COVID-19 неактивным. Но уже через две минуты слюна вновь становится заразной.

Лучшие результаты показали эксперименты с черным чаем, хотя некоторые зеленого давали почти такой же эффект. Учитывая, что длится он недолго, специалисты считают, что надежнее использовать маски.