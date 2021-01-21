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Москва

Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Ничего необычного в том, что российским космонавтам пришлось запрашивать рационы питания у американцев, нет, партнеры по МКС не раз выручали друг друга при проблемах с поставками продовольствия, заявил РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.

"Ничего экстренного такого нет. С начала нулевых это часто было. Они запрашивали у нас, мы запрашивали у них. В мою бытность, когда я летал, пятый полет, у нас грузовик не пришел, мы попросили у них. Потом у них (грузовой корабль) Dragon взорвался, наш там пришел, они попросили у нас", — сообщил Падалка.

Космонавт рассказал, что такая ситуация произошла во время его пятого полета. В апреле 2015 года грузовой корабль "Прогресс М-27М" не вышел на расчетную орбиту и не долетел до станции. Российским членам экипажа пришлось одолжить рационы у американцев. Причем, как вспоминает Падалка, взяли они тогда прилично — не меньше, чем на месяц. В июне того же года был потерян из-за взрыва ракеты Falcon 9 американский грузовик Cargo Dragon.
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"Потом уже залетали Dragon и пришел HTV. Он возит продукты питания, оборудование и все ресурсы для станции, в основном, партнерские, и да, их стало много. Поэтому обычная это ситуация", — добавил космонавт.

Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "Московском комсомольце" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.
Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал журналистам, что "ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов".
Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции.
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Наука и техника , Видео , Владимир Соловьев , Геннадий Падалка , NASA , РИА Новости , Московский комсомолец , США
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