"Ничего экстренного такого нет. С начала нулевых это часто было. Они запрашивали у нас, мы запрашивали у них. В мою бытность, когда я летал, пятый полет, у нас грузовик не пришел, мы попросили у них. Потом у них (грузовой корабль) Dragon взорвался, наш там пришел, они попросили у нас", — сообщил Падалка.