Tesla наймёт человека для защиты Илона Маска в соцсетях 

Производитель электрокаров Tesla начал поиски специалиста по поддержке клиентов (customer support specialist), который будет решать вопросы с увеличением числа сообщений в социальных сетях, направленных на главу компании. Иными словами, Tesla ищет человека для защиты Илона Маска в соцсетях.

Илон Маск — публичная личность, и его заявления в интернете нередко становились поводом для обсуждений и даже скандалов. Например, в 2018 году твит Маска о том, что он хочет увести Tesla с биржи, вызвал бурление в рядах инвесторов и скачки стоимости акций компании.