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Владелец TikTok запустил собственный платёжный сервис 

Ferra.ru 34 минуты назад
Владелец TikTok запустил собственный платёжный сервис
Фото: Ferra.ru
Компания ByteDance представила собственный платёжный сервис для китайской версии популярного приложения TikTok — Douyin. Сервис назвали Douyin Pay. Он предназначен для оплаты покупок в приложении.
Как следует из заявления ByteDance, Douyin Pay будет дополнять существующие варианты оплаты. В Китае он станет конкурентом Alipay и WeChat Pay. Эти платформы позволяют оплачивать многочисленные товары в интернете.
Стоит отметить, что Douyin — главный источник доходов для ByteDance. Этот сервис позволяет понять, чем может в будущем стать TikTok, популярный во всём остальном мире кроме Китая. Douyin начала продавать товары ещё четыре года назад. Вполне вероятно, что такое же случится с TikTok.
По состоянию на октябрь 2020 года TikTok в России насчитывал 22,7 млн активных пользователей в месяц.
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