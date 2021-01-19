Владелец TikTok запустил собственный платёжный сервис 

Компания ByteDance представила собственный платёжный сервис для китайской версии популярного приложения TikTok — Douyin. Сервис назвали Douyin Pay. Он предназначен для оплаты покупок в приложении.

Как следует из заявления ByteDance, Douyin Pay будет дополнять существующие варианты оплаты. В Китае он станет конкурентом Alipay и WeChat Pay. Эти платформы позволяют оплачивать многочисленные товары в интернете.

Стоит отметить, что Douyin — главный источник доходов для ByteDance. Этот сервис позволяет понять, чем может в будущем стать TikTok, популярный во всём остальном мире кроме Китая. Douyin начала продавать товары ещё четыре года назад. Вполне вероятно, что такое же случится с TikTok.

По состоянию на октябрь 2020 года TikTok в России насчитывал 22,7 млн активных пользователей в месяц.