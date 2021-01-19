Учёные определили самый опасный вид кофе для природы 

Учёные узнали, какой кофейный напиток из Starbucks наиболее вреден для природы. Да, за каждым стаканчиком кофе тянется углеродный след.

При производстве кофе в воздух выбрасывается немало углекислого газа. Например, при обычном выращивании и экспорте одного килограмма кофе сорта арабика в атмосферу среднем попадает 15,33 килограмма углекислого газа, пишет «Популярная механика». Продажа в кофейнях тоже вносит вклад в выбросы парниковых газов.

Учёные узнали, каков углеродный след кофейных напитков Starbucks из зёрен арабика из Бразилии и Вьетнама. Самый высокий показателей выбросов углекислого газа обнаружился у латте — около 0,55 килограмма. За ним следуют капучино (0,41 кг), флэт уайт (0,34 кг) и эспрессо (0,28 кг). Можно заметить, что в топе напитки с молоком.