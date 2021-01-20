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Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-ти кратным зумом 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-ти кратным зумом
Фото: Xiaomi
Китайская компания Xiaomi готовится представить новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro.
Xiaomi Mi 11 Pro сможет похвастаться гораздо более продвинутой камерой, чем базовый Xiaomi Mi 11.
Под конец 2020 года Xiaomi анонсировала в Китае свой новый флагман Xiaomi Mi 11. Несмотря на топовые характеристики, например процессор Snapdragon 888, новинка не могла конкурировать с флагманами других компаний из-за скудных характеристик основной камеры. Теперь же компания готовится показать по-настоящему флагманское устройство, которое получит топовую основную камеру.
Предполагается, что Xiaomi Mi 11 Pro получит тот же дизайн, что и базовая модель. Отличаться будет только внешний вид основной камеры — он станет больше из-за большего количества сенсоров.
Девайс будет оснащаться квадрокамерой. Вероятно, что основной модуль останется прежним на 108 Мп. К слову, в Xiaomi Mi 11 установлен такой же главный сенсор, как и в Xiaomi Mi Note 10, который был выпущен в 2019 году. Главной особенностью камеры станет перископический телеобъектив, который сможет похвастаться 120-ти кратным цифровым зумом.
Xiaomi Mi 11 Pro будет работать на базе процессора Snapdragon 888 и получит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2К и частотой обновления кадров 120 Гц. В качестве операционной системы будет установлена Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.
Ожидается, что анонс Xiaomi Mi 11 Pro состоится во второй половине февраля.
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Наука и техника , Китай
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