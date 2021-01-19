Диабет научились диагностировать по ушной сере

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Ученые из Великобритании обнаружили способность ушной серы менять состав из-за чрезмерного содержания сахара. Благодаря этому свойству можно предсказать развитие сахарного диабета второго типа, выразили уверенность сотрудники Университетского колледжа Лондона, пишет The Mirror.

В ходе эксперимента его авторы разработали специальное устройство, которое измеряет количество глюкозы в ушной сере. Сопоставив эти показатели с данными анализов крови на уровень сахар, ученые обратили внимание на высокую точность новой методики.

«Гаджет собирает крошечные образцы ушной серы и измеряет уровень глюкозы в ней. Полученные сведения дают жизненно важные подсказки относительно перспектив развития диабета», — сообщила руководитель исследования доктор Андрес Херане-Вивес.