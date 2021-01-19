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Британские ученые научились диагностировать диабет по ушной сере 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Диабет научились диагностировать по ушной сере
Фото: globallookpress.com
Ученые из Великобритании обнаружили способность ушной серы менять состав из-за чрезмерного содержания сахара. Благодаря этому свойству можно предсказать развитие сахарного диабета второго типа, выразили уверенность сотрудники Университетского колледжа Лондона, пишет The Mirror.
В ходе эксперимента его авторы разработали специальное устройство, которое измеряет количество глюкозы в ушной сере. Сопоставив эти показатели с данными анализов крови на уровень сахар, ученые обратили внимание на высокую точность новой методики.

«Гаджет собирает крошечные образцы ушной серы и измеряет уровень глюкозы в ней. Полученные сведения дают жизненно важные подсказки относительно перспектив развития диабета», — сообщила руководитель исследования доктор Андрес Херане-Вивес.

По ее словам, предложенный способ является одной из самых простых и дешевых возможностей диагностировать сахарный диабет на ранней стадии, тогда, когда развитие заболевания можно купировать с помощью легкой терапии или даже корректировки образа жизни.
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Наука и техника , Великобритания
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