Песков: заморозка соцсетей Трампа стала уроком всему миру

"Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, конечно, они должны нести определенные обязательства. Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", — сказал представитель Кремля.