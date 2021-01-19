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Москва

Песков: заморозка соцсетей Трампа во время беспорядков в США стала уроком всему миру 

ТАСС 48 минут назад
Песков: заморозка соцсетей Трампа стала уроком всему миру
Фото: ТАСС
Блокировка и разблокировка по решению руководства соцсетей "Фейсбук" и "Инстаграм" личных учетных записей действующего президента США Дональда Трампа на фоне протестов в Вашингтоне стало уроком для всего мира, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это урок для всего мира", — сказал он журналистам.

Регулирование социальных сетей нельзя оставлять на произвольное решение компаний, оно должно быть регламентировано, считает Песков.

"Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, конечно, они должны нести определенные обязательства. Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", — сказал представитель Кремля.

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Наука и техника , В мире , Дмитрий Песков , Дональд Трамп
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