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Москва

Заблокированная в США соцсеть Parler возобновила работу на российском хостинге 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Parler возобновила работу на российском хостинге
Фото: Reuters
Популярный у сторонников Дональда Трампа сайт сервиса микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, вновь заработал на хостинге, принадлежащем российской компании DDoS-Guard.
Основной функционал сайта пока по-прежнему недоступен: пользователей встречает заявление администрации соцсети о том, что она «решит любую стоящую перед ней проблему» и скоро «поприветствует всех».

«Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем — и сторонникам, и противникам — зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественную пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!» — говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».

Как рассказал Reuters эксперт по IT-инфраструктуре Рональд Гилметт, теперь в адресной записи домена parler.com теперь указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard. Согласно информации на сайте DDoS-Guard, компания с 2011 года представляет «услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента». По данным СПАРК, ООО «ДДОС-ГВАРД» зарегистрировано в Ростове-на-Дону и принадлежит в равных долях Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову, пишет Forbes. Среди клиентов компании есть Минобороны России, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», сообщает издание TAdviser.
Как отмечает The Guardian, до недавнего времени клиентом DDoS-Guard был сайт 8kun, ранее известный как 8chan, который, по данным издания, был одной из платформ, использованных радикалами в США для организации атаки на здание конгресса. На прошлой неделе DDoS-Guard перестал сотрудничать с хостинговой компанией 8kun, VanwaTech.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — отключил Parler от своего хостинга.
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Комментарии
Наука и техника , Дональд Трамп , Евгений Марченко , Министерство обороны , Amazon , Apple , The Guardian , РИА Новости , Forbes , Эхо Москвы , Аргументы и Факты , США
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