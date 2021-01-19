Parler возобновила работу на российском хостинге

«Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем — и сторонникам, и противникам — зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественную пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!» — говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».