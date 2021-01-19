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Ученый сообщил о разгадке тайны лох-несского чудовища 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Ученый разгадал тайну лох-несского чудовища
Фото: John Holmes, Globallookpress
Ученый утверждает, что разгадал тайну лох-несского чудовища. Профессор Генри Бауэр считает, что в шотландском озере обитает древний вид морской черепахи, которая оказалась там в ловушке во время последнего ледникового периода.
По мнению ученого, указанный вид пока неизвестен науке, сообщает Daily Record.
Американский профессор химии и естественных наук на протяжении многих лет бьется над разгадкой тайны лох-несского чудовища. Бывший сотрудник Политехнического института Вирджинии не поддерживает другую популярную теорию о том, что монстр, обитающий в знаменитом шотландском озере, имеет отношение к вымершим плезиозаврам.
По мнению 89-летнего ученого, такое крупное животное явно наблюдали бы чаще, чем это происходит сейчас.

«Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны многим другим видам живых и вымерших черепах», — указывает Бауэр.

В частности, речь идет о дыхании кислородом, сопровождающемся способностью проводить очень долгие периоды на глубине. Кроме того, профессор считает, что черепахам, как и лох-несскому чудовищу свойственны периодические выходы на сушу, быстрота в воде, способность быть активными в очень холодной воде и относительно длинная шея.
По мнению Бауэра, черепахи, населяющие озеро Лох-Несс, до сих пор обитают и в океанах, однако пока не встречались человеку.
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Наука и техника
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