Южноафриканский штамм COVID-19 проникает в клетки человека легче обычного

Появившийся в ЮАР штамм коронавируса оказался более заразным, сообщает Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога страны Салима Абдулу Карима.

По его словам, исследования доказали, что новый вариант, получивший название 501. V2, легче проникает в клетки человека и прочнее закрепляется в них. Он отметил, что в результате заразность штамма повышается примерно на 50 процентов по сравнению с предыдущими мутациями.

Также в результате исследований с использованием антител выздоровевших пациентов выяснилось, что антитела к предыдущим версиям коронавируса менее эффективны в отношении 501. V2. При этом Карим подчеркнул, что доказательств более серьезной патогенности штамма пока нет.

Вариант 501. V2 был идентифицирован южноафриканскими учеными в конце прошлого года. Он считается основной причиной возникновения в стране второй волны эпидемии COVID-19, которая достигла нового суточного пика, превысив 21 тысячу случаев в начале января.