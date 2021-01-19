NVIDIA и Intel обвинили в сговоре против AMD 

В сети появилась информация, которая может пролить свет на достаточно тёмную сторону индустрии компьютерного железа. Так, если верить данным инсайдера, имеющего связи среди OEM-производителей, в прошлом году NVIDIA и Intel подписали соглашение, направленное против AMD.

Согласно данному пакту, на рынке не могли появиться ноутбуки с процессорами Ryzen 4000 и видеокартами NVIDIA старше RTX 2060, сообщает PurePC. При этом ранее подобная неполнота рынка ноутбуков объяснялась наличием у мобильных Ryzen 4000 лишь восьми линий PCIe 3.0 для видеокарты. В случае же, если новая информация от инсайдера верна, на самом деле проблема крылась в совсем другой области.

На момент написания новости ни NVIDIA, ни Intel не дали каких-либо комментариев по поводу случившегося. От себя же добавим, что хоть двух ИТ-гигантов и обвинили в сговоре против AMD, всё ещё стоит понимать, что основано всё это лишь на слухах.