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Москва

NVIDIA и Intel обвинили в сговоре против AMD 

Ferra.ru 2 часа назад
NVIDIA и Intel обвинили в сговоре против AMD
Фото: Reuters
В сети появилась информация, которая может пролить свет на достаточно тёмную сторону индустрии компьютерного железа. Так, если верить данным инсайдера, имеющего связи среди OEM-производителей, в прошлом году NVIDIA и Intel подписали соглашение, направленное против AMD.
Согласно данному пакту, на рынке не могли появиться ноутбуки с процессорами Ryzen 4000 и видеокартами NVIDIA старше RTX 2060, сообщает PurePC. При этом ранее подобная неполнота рынка ноутбуков объяснялась наличием у мобильных Ryzen 4000 лишь восьми линий PCIe 3.0 для видеокарты. В случае же, если новая информация от инсайдера верна, на самом деле проблема крылась в совсем другой области.
На момент написания новости ни NVIDIA, ни Intel не дали каких-либо комментариев по поводу случившегося. От себя же добавим, что хоть двух ИТ-гигантов и обвинили в сговоре против AMD, всё ещё стоит понимать, что основано всё это лишь на слухах.
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Наука и техника , Intel
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