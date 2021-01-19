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Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету 

РИА Новости и ещё 5 27 минут назад
Эпидемиолог пообещала спад заболеваемости COVID-19 к лету
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти — это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что, по последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден.
При этом, по словам Пшеничной, не стоит забывать, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы, в том числе погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Роспотребнадзор , РИА Новости
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