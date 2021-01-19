Американцы поделились с русскими космонавтами едой на МКС

Перенос запуска грузового корабля «Прогресс» привел к тому, что американские астронавты решили отдать часть своей еды русским коллегам на Международной космической станции. Об этом сообщило космическое агентство NASA по итогам переговоров экипажа станции с Землей.

Запуск должен был состояться 11 декабря 2020 года, но был перенесён из-за дополнительных проверок на 2021 года. Об этом стало известно еще в октябре прошлого года от пресс-службы «Роскосмоса» . Скорее всего «Прогресс» направят на МКС 15 февраля.

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — сообщил россиянин Сергей Рыжиков в отчете специалистам подмосковного Центра управления полётами.

РИА Новости сообщили, что Россия просила американцев доставить на станцию продукты для космонавтов, но в NASA предложили вместо этого есть американскую еду, потому что ее на МКС очень много.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск «Прогресса» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 15 февраля. Он стартует в 07:45 мск, а стыковка к модулю «Пирс» МКС намечена на 09:19 мск 17 февраля.