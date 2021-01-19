Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Американцы бесплатно поделились с русскими космонавтами едой на МКС 

РИА Новости и ещё 1 11 минут назад
Американцы поделились с русскими космонавтами едой на МКС
Фото: Roscosmos / globallookpress
Перенос запуска грузового корабля «Прогресс» привел к тому, что американские астронавты решили отдать часть своей еды русским коллегам на Международной космической станции. Об этом сообщило космическое агентство NASA по итогам переговоров экипажа станции с Землей.
Запуск должен был состояться 11 декабря 2020 года, но был перенесён из-за дополнительных проверок на 2021 года. Об этом стало известно еще в октябре прошлого года от пресс-службы «Роскосмоса». Скорее всего «Прогресс» направят на МКС 15 февраля.

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — сообщил россиянин Сергей Рыжиков в отчете специалистам подмосковного Центра управления полётами.

РИА Новости сообщили, что Россия просила американцев доставить на станцию продукты для космонавтов, но в NASA предложили вместо этого есть американскую еду, потому что ее на МКС очень много.
Американцы передали еду российским космонавтам на безвозмездной основе. Сейчас на станции всего семь человек, из них двое — российские космонавты. Это Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Также на МКС четыре американских астронавта: Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, и японец Соити Ногути.
Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск «Прогресса» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 15 февраля. Он стартует в 07:45 мск, а стыковка к модулю «Пирс» МКС намечена на 09:19 мск 17 февраля.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Последние новости
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского МИД Франции прокомментировал задержание Навального МИД Франции прокомментировал задержание Навального Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 2
Наука и техника , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Сергей Рыжиков , ЦУП , Роскосмос , NASA , РИА Новости , Байконур
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
02:59
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
Наука и техника
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
00:39
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
Армия
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение