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Биолог спрогнозировала захват России «британским» штаммом коронавируса 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Биолог спрогнозировала захват России «британским» штаммом COVID
Фото: ТАСС
"Британский" штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
Она рассказала, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дал прогноз, что к марту в США "британский" штамм станет основным.

"Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать", — считает Баранова.

По ее словам, в случае с "британским" штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению.

"Процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так", — сказала специалист, добавив, что новый вирус будет побеждать старый в скорости "захвата" новых носителей.

В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса.
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Наука и техника , Джордж Мейсон , РИА Новости , Австралия , США , Япония
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