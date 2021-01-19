Биолог спрогнозировала захват России «британским» штаммом COVID

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"Британский" штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России , сообщает РИА "Новости" со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

Она рассказала, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дал прогноз, что к марту в США "британский" штамм станет основным.

"Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать", — считает Баранова.

По ее словам, в случае с "британским" штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению.

"Процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так", — сказала специалист, добавив, что новый вирус будет побеждать старый в скорости "захвата" новых носителей.

В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса.