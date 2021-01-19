Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Ученые обнаружили уникальное свойство какао 

Вечерняя Москва 10 минут назад
Помогает сердцу и мозгу: Чем еще полезен какао
Фото: pixabay.com
Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов обнаружили, что какао-бобы содержат флавонолы, употребление которых способствует улучшению когнитивных функций головного мозга.
Флавонолы — это микромолекулярные соединения, содержащиеся во многих фруктах, овощах и какао. Исследователи отметили, что употребление богатых флавонолами продуктов также благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Участниками исследования стали взрослые люди без вредных привычек, заболеваний сердца, мозга и дыхательных путей. Специалисты провели тесты на когнитивные функции до и после употребления какао с содержанием флавонолов. Через два часа добровольцам предложили решить сложные задачи. Участники справились с когнитивными тестами на 11 процентов лучше после чашки какао.
Таким образом, результаты научной работы свидетельствуют, что прием флавонолов улучшает функции мозга и благотворно влияет на сосуды, сообщается на портале Scientific Reports.
Читайте также: Диетологи рассказали о пользе популярных зимних напитков
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые определили признак скорой смерти у пациентов с COVID-19 Ученые определили признак скорой смерти у пациентов с COVID-19 В ВОЗ спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 В ВОЗ спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 Ученые заявили об угрозе смертельно опасного грибка из-за коронавируса Ученые заявили об угрозе смертельно опасного грибка из-за коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
00:39
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
Армия
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение