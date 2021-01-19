Помогает сердцу и мозгу: Чем еще полезен какао

Ученые из Великобритании Соединенных Штатов обнаружили, что какао-бобы содержат флавонолы, употребление которых способствует улучшению когнитивных функций головного мозга.

Флавонолы — это микромолекулярные соединения, содержащиеся во многих фруктах, овощах и какао. Исследователи отметили, что употребление богатых флавонолами продуктов также благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Участниками исследования стали взрослые люди без вредных привычек, заболеваний сердца, мозга и дыхательных путей. Специалисты провели тесты на когнитивные функции до и после употребления какао с содержанием флавонолов. Через два часа добровольцам предложили решить сложные задачи. Участники справились с когнитивными тестами на 11 процентов лучше после чашки какао.