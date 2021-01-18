Дуров рассказал о борьбе Telegram с пропагандой насилия в США 

Модераторы Telegram пресекают работу американских каналов, пропагандирующих насилие, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Он сообщил, что в начале января модераторы стали «получать все большее количество сообщений» о «связанной с США публичной активности» на платформе. В ответ Telegram действовал «решительно» и «на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию». По словам Дурова, платформа приветствует мирные протесты и дебаты, но запрещает публичные призывы к насилию. Дуров заявил, что модераторы продолжают удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие», передают РИА «Новости» и ТАСС.
В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США.