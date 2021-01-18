SpaceX отменил первый в 2021 году запуск спутников Starlink 

SpaceX отменил запуск интернет спутников Starlink из-за плохой погоды 18 января. Теперь копания планирует запустить на орбиту 60 интернет-спутников 19 января, пишет Кэйт Даффи 18 января для Business Insider.

Запуск ракеты Falcon 9, содержащей 60 спутников Starlink, готовых к распространению интернета на Землю, был запланирован на 18 января в 8:45 утра по восточному времени из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, но «неблагоприятные погодные условия в зоне восстановления» помешали запуску.

Запуск был перенесен на 19 января в 8:23 утра по восточному времени.

Это будет 17-й раз, когда SpaceX отправит в космос спутники Starlink.