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SpaceX отменил первый в 2021 году запуск спутников Starlink 

ИА Regnum 1 час назад
SpaceX отменил первый в 2021 году запуск спутников Starlink
Фото: SpaceX
SpaceX отменил запуск интернет спутников Starlink из-за плохой погоды 18 января. Теперь копания планирует запустить на орбиту 60 интернет-спутников 19 января, пишет Кэйт Даффи 18 января для Business Insider.
Запуск ракеты Falcon 9, содержащей 60 спутников Starlink, готовых к распространению интернета на Землю, был запланирован на 18 января в 8:45 утра по восточному времени из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, но «неблагоприятные погодные условия в зоне восстановления» помешали запуску.
Запуск был перенесен на 19 января в 8:23 утра по восточному времени.
Это будет 17-й раз, когда SpaceX отправит в космос спутники Starlink.
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Наука и техника , SpaceX
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