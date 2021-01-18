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Москва

Беспилотники помогли создать квантовую сеть 

Ferra.ru 52 минуты назад
Беспилотники помогли создать квантовую сеть
Фото: Ferra.ru
Учёные использовали дроны для передачи запутанных частиц света, или фотонов, в рамках квантовой сети. Фотоны отправлялись на расстояние до километра.
Кратко об этом рассказывает Science News. Запутанные частицы могут сохранять свои взаимосвязанные свойства даже при их разделении на большие расстояния. Это можно использовать для создания новых типов связи. Амбициозная цель учёных — создать глобальный квантовый интернет.
В новом исследовании учёные использовали два дрона, чтобы передавать фотоны. Генератор, по сути, лазер, на одном беспилотнике создавал пары запутанных частиц, отправляя одну группу частиц на станцию на земле, а вторую — к другому дрону. Этот аппарат передавал полученную частицу на вторую станцию в километре от первой.
В будущем дроны могли бы работать роями, чтобы отправлять запутанные частицы реципиентам в разных местах.
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Наука и техника
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