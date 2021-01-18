Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Невское ПКБ приступило к проработке концепции плавучих аэродромов 

ТАСС 1 час назад
Невское ПКБ проработает концепции плавучих аэродромов
Фото: РИА Новости
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разрабатывает плавучие аэродромы для авиации различного назначения. Об этом говорится в материалах ПКБ, посвященных 90-летнему юбилею предприятия и имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В рамках инициативных работ Невского ПКБ выполняются предпроектные проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих островов и аэродромов", — говорится в материалах.

Как отметили в бюро, плавучие аэродромы могут применяться для обеспечения действий транспортной, спасательной и военной авиации в Арктике, разработки новых газовых месторождений северных морей, обеспечения безопасности навигации Северного морского пути и выполнения функций министерства обороны в Арктической зоне.

" [Эти платформы] станут своего рода центрами обеспечения всего спектра деятельности России и стран — партнеров в Арктике", — отмечается в буклете.

В ПКБ подчеркнули, что плавучие аэродромы обеспечивают всепогодное использование взлетно-посадочной полосы в условиях Заполярья, а также парирование продольной и поперечной качки платформы в ходе взлетно-посадочных операций.
Невское ПКБ является одним из крупнейших отечественных разработчиков универсальных кораблей и единственным в России проектантом авианосцев и тренажерных комплексов. Предприятие отмечает 90-летний юбилей 18 января. За 90 лет Невское ПКБ построило более 300 кораблей и судов, в том числе флагманские корабли России, Индии и Китая.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
ТАСС: последние новости
В ВОЗ рассказали, как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными В ВОЗ рассказали, как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными Virgin Orbit успешно провела испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя Virgin Orbit успешно провела испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя Роспотребнадзор: снижение титров антител не означает снижения иммунитета к коронавирусу Роспотребнадзор: снижение титров антител не означает снижения иммунитета к коронавирусу
Комментарии
Наука и техника , Армия , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , Невское ПКБ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение