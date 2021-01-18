Невское ПКБ проработает концепции плавучих аэродромов

"В рамках инициативных работ Невского ПКБ выполняются предпроектные проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих островов и аэродромов", — говорится в материалах.

Как отметили в бюро, плавучие аэродромы могут применяться для обеспечения действий транспортной, спасательной и военной авиации в Арктике, разработки новых газовых месторождений северных морей, обеспечения безопасности навигации Северного морского пути и выполнения функций министерства обороны в Арктической зоне.

" [Эти платформы] станут своего рода центрами обеспечения всего спектра деятельности России и стран — партнеров в Арктике", — отмечается в буклете.

В ПКБ подчеркнули, что плавучие аэродромы обеспечивают всепогодное использование взлетно-посадочной полосы в условиях Заполярья, а также парирование продольной и поперечной качки платформы в ходе взлетно-посадочных операций.

Невское ПКБ является одним из крупнейших отечественных разработчиков универсальных кораблей и единственным в России проектантом авианосцев и тренажерных комплексов. Предприятие отмечает 90-летний юбилей 18 января. За 90 лет Невское ПКБ построило более 300 кораблей и судов, в том числе флагманские корабли России, Индии и Китая.