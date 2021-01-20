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Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с 60 спутниками Starlink 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с 60 спутниками Starlink
Фото: Reuters
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в американском штате Флорида с 60 интернет-спутниками Starlink на борту, сообщает 20 января компания SpaceX, ведущая прямую трансляцию запуска.
Ракета Falcon 9 стартовала в 16:02 мск с космодрома на мысе Канаверал. После вывода в космос спутников, возвращаемая ступень ракеты совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике.
На орбиту выведены 60 спутников Starlink, вместе с которыми общее число спутников этой системы связи преодолело отметку в тысячу единиц.
Как сообщало ИА REGNUM, Starlink должна стать спутниковой сетью связи нового поколения, которая обеспечит все районы Земли широкополосным доступом в интернет.
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Наука и техника , SpaceX , Карачаево-Черкесская Республика
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