Парализованные мыши смогли ходить после инъекции нового белка 

Немецкие ученые восстановили способность ходить у мышей, которые были парализованы после травмы спинного мозга. Это удалось сделать с помощью синтезированного в лаборатории сигнального белка.

Из-за травмы спинного мозга можно остаться парализованным на всю жизнь. Однако новый белок может решить эту проблему: всего одной его инъекции достаточно, чтобы восстановить функцию моторных нейронов.

Травмы спинного мозга — одни из самых тяжелых. Поврежденные нервные волокна — аксоны — больше не могут передавать сигналы между мозгом и мышцами, что часто приводит к параличу нижних конечностей. К тому же, эти аксоны не восстанавливаются, поэтому пациент может оставаться парализованным на всю жизнь.

В предыдущих исследованиях ученые использовали электрическую стимуляцию, чтобы «обходить» поврежденные участки нервных волокон или пересаживали на место травмы регенерирующие нервные клетки из другой части организма. Авторы новой работы пошли по другому пути: они разработали белок, который может восстанавливать функцию нервных волокон по проведению электрического сигнала.

Новое соединение ученые назвали гиперинтерлейкин-6 (hIL-6). Эта молекула представляет собой цитокин, который не встречается в природе. В его основе лежит природный пептид, модифицированный с помощью генной инженерии. В ходе исследования ученые испытали hIL-6 на мышах с моделью травмы спинного мозга, которая привела к отказу функций задних ног. Авторы поместили генетические инструкции для производства hIL-6 в вирион и ввели их в сенсомоторную кору мышей. В результате моторные нейроны вблизи места инъекции не только сами начали вырабатывать hIL-6, но и передавали его через аксоны другим нейронам, ответственным за такие действия, как ходьба. В течение нескольких недель мыши снова смогли задействовать задние лапы при ходьбе. При этом было достаточно всего одной инъекции.

Статья об открытии опубликована в журнале Nature Communications.