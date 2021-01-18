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В Южной Атлантике начал разрушаться огромный айсберг 

Российская Газета 43 минуты назад
В Южной Атлантике начал разрушаться огромный айсберг
Фото: usicecenter.gov
Гигантский айсберг A-68A, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года, дрейфует в водах уже три с половиной года. Спутники Национального ледового центра США (USNIC) следят за опасной одиссеей в водах Южной Атлантики.
Антарктический айсберг A-68A, огромный кусок льда размером с небольшую страну, начал разрушаться. От него отделились несколько маленьких айсбергов, и вся эта компания ледяных колоссов движется в направлении острова Южная Георгия, который принадлежит Великобритании.
Масса льда, оцениваемая в один триллион тонн, в 2017 году составляла около 12% шельфового ледника Ларсен. К декабрю прошлого года айсберг сместился примерно на 1500 км к северу, и в последние месяцы ученые опасались, что гигантская ледяная глыба столкнется с западным побережьем острова. Это могло бы обернуться катастрофой для колоний пингвинов, тюленей — силой удара были бы уничтожены миллионы морских животных. Но трагедии пока удалось избежать благодаря благоприятным океанским течениям.
Однако айсберг начал разрушаться. Недавно спутник NOAA-20 сделал снимки A-68A и двух кусков, которые откололись от него в конце декабря. По данным USNIC, длина "материнского айсберга" сегодня составляет 74 км, а ширина — 44 км. Части, отколовшиеся от А-68А в декабре (А-68D и А-68Е), меньше по размеру.
A-68D, самый маленький из трех айсбергов, сейчас находится примерно в 60 км к югу от Южной Георгии. По мнению исследователей, он почти не двигается: не исключено, что А-68Д площадью 181 км2 застрял на дне моря.
A-68E, длиной 61,2 км и шириной 14,5 км, долгое время по форме выглядел как вытянутый указательный палец. Этот айсберг внушительных размеров движется к востоку от Южной Георгии.
Эксперты отмечают, что айсберги не редкость у берегов Южной Георгии. Однако айсбергов такого размера никогда не было. До сих пор неизвестно, изменит ли курс A68A и сможет ли он обогнуть остров. Но если он сядет на мель вблизи побережья Южной Георгии, это станет фатальным событием для жизни местной фауны.
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Наука и техника , США , Великобритания
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