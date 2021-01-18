Археологи нашли золотые артефакты цивилизации Тиуанако

Боливии археологи при проведении раскопок в храме цивилизации Тиуанако обнаружили 45 церемониальных предметов доинкского периода, включая уникальную золотую голову.

Как сообщает The History Blog, коллекция ценных артефактов была обнаружена на археологическом участке Тиуанако, на западе Боливии. Археологи раскопали керамические сосуды и скульптуры, каменные ножи, бутылки, останки животных, птиц и рыб, а также уникальную золотую голову.

Последний артефакт привлек наибольшее внимание исследователей. Они предполагают, что это была голова какого-то пока еще не идентифицированного божества. Эта скульптура не просто изготовлена из золота, она инкрустирована каким-то голубым камнем. Из последнего изготовлены глаза и губы.

По оценкам исследователей, возраст найденных артефактов составляет не менее 1500 лет. Однако есть предположение, что они могут датироваться даже IV веком нашей эры. Вероятно, эти были ритуальные принадлежности, использовавшиеся в церемониальной практике времен зарождения цивилизации Тиуанако.

Артефакты были обнаружены во время раскопок в храме Каласасая, они находились на глубине около 30 см под землей. Ранее было установлено, что этот храм был построен в так называемую фазу Тиуанако III (375-750 гг. н.э.).

По словам Хулио Кондори, директора Центра археологических, антропологических и административных исследований Тиуанако, эти артефакты — самая важная находка с тех пор, как монументальные постройки Тиуанако были заново открыты в 1800-х годах.

Это памятник находится в Андах, недалеко от южного берега озера Титикака и примерно в 70 км к западу от Ла-Паса. Считается, что цивилизация Тиуанако доминировала в Андском регионе до прихода туда инков. Это была могущественная имеприя.

Последние исследования доказывают, что ее политическое, религиозное, культурное и экономическое влияние простиралось на многие километры — от границы с Эквадором на севере до центра Чили и северо-запада Аргентины.

Город Тиуанако активно развивался в первые три века нашей эры, когда он стал центром торговли в регионе. Пика своего расцвета он достиг к VI веку. В то время это был крупнейший город, торговые пути от которого тянулись в города, расположенные на территории современных Боливии, Чили, Перу и Аргентины.

По мнению ученых, в Тиуанако массово привозили различное сырье на обработку. В городе действовали многочисленные мастерские. Ремесленники даже создавали свои гильдии. Из импортного сырья они производили разнообразные промышленные товары, которые затем отправляли на экспорт по тем же маршрутам.

Считается, что крах цивилизации Тиуанако пришелся на XI век нашей эры. По неустановленным пока причинам около 1000 года нашей эры в этом городе прекратилось массовое производство керамики. Это привело к трагическим последствиям.

Торговые связи постепенно разрывались, экономика мегаполиса и зависящих от него городов рухнула. В течение всего лишь нескольких десятилетий большинство городских центров империи Тиуанако были брошены жителями и опустели. Система централизованного правления тоже была разрушена, власть между собой поделили вожди многих племен.

Империя в данном регионе была восстановлена только после прихода сюда инков в XV веке. Они завоевали местные народы и безраздельно правили до прихода испанцев.