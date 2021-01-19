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Ученые назвали признак скорой смерти от COVID 

Прайм и ещё 6 8 минут назад
Пациенты с высоким уровнем мтДНК чаще умирают от COVID-19
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ определить, у каких пациентов с COVID-19 высокий риск развития осложнений. Об этом говорится в статье, доступной в репозитории препринтов bioRxiv и принятой к публикации в журнале JCI Insight, сообщает "Лента.ру".
В исследовании приняли участие 97 пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, у которых взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК). мтДНК служит индикатором гибели клеток, вызванной вирусной инфекцией и тяжелой реакцией иммунной системы, и относится к так называемым молекулярным фрагментам, ассоциированным с повреждениями (damage associated molecular patterns, DAMPs). Показано, что уровень мтДНК резко возрастает во время сепсиса, геморрагическом шоке и ишемии.
Оказалось, что уровень митохондриальной ДНК был высок у пациентов, которые в конечном итоге были помещены в отделение интенсивной терапии, а также имели высокий риск скорой смерти. Эта связь не зависит от возраста, пола пациента или хронических заболеваний. В среднем, уровень мтДНК был в 10 раз выше у тех, у кого развилась тяжелая дисфункция легких или кто умер от осложнений. Увеличение количества мтДНК увеличивало риск интубации в шесть раз, интенсивной терапии — в три раза и смерти — в два раза.
Тест на митохондриальную ДНК лучше предсказывал состояние пациентов, чем анализы на другие маркеры, которые указывают на системное воспаление. мтДНК демонстрирует воспаление, специфичное для гибели клеток и несущее угрозу для жизни пациента. Кроме того, тест не требует сложного и дорогого оборудования и может проводиться так же легко и быстро, как и ПЦР-анализ. Однако еще стоит провести более масштабное испытание метода, прежде чем получить одобрение FDA (американского регулятора), отмечают ученые.
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Наука и техника , Lenta.ru
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