В Австралии найдены хищные губки-убийцы 

Мы привыкли к тому, что в глубинах океана обитает множество монстров, однако словосочетание «хищные морские губки» по-прежнему звучит как нечто из научно-фантастического фильма. И все же они существуют — разумеется неподалеку от Австралии.
Погрузитесь в океан на несколько сотен метров, и вы окажетесь в совершенно ином, странном и незнакомом мире. Тут можно встретить великое множество самых необычных животных: от существа, похожего на гибрид морской звезды и осьминога, до рыбы, пожирающей акул. Что ж, теперь мы знаем, что где-то там водятся еще и губки-убийцы.
Обычно морские губки представляют собой просто многоклеточные фильтры для воды. Их пористая структура позволяет извлекать из проточной воды кислород и микрочастички пищи — на агрессию они не способны физически. Это довольно простые существа, у которых нет нервной, пищеварительной или кровеносной системы, и при этом они живут на этой планете уже более 500 миллионов лет.
А вот с плотоядными губками дело обстоит иначе. Некоторые хищные губки все еще используют систему протока воды, в то время как другие (например, три недавно обнаруженных вида) полностью утратили эту способность и ловят мелких ракообразных и другую добычу с помощью специальных нитей и крючков. Все новые виды — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix, которые также являются новыми родами, были обнаружены на глубинах от 163 до 3000 метров.
«Эти виды являются первыми известными науке плотоядными видами губок из Южной Австралии», пишут ученые. Кстати, выглядят они весьма экзотично и немного похожи на цветы с колючими выступами — в этом есть своеобразная красота.