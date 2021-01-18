Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В Австралии найдены хищные губки-убийцы 

Популярная механика 1 час назад
В Австралии найдены хищные губки-убийцы
Фото: Популярная механика
Мы привыкли к тому, что в глубинах океана обитает множество монстров, однако словосочетание «хищные морские губки» по-прежнему звучит как нечто из научно-фантастического фильма. И все же они существуют — разумеется неподалеку от Австралии.
Погрузитесь в океан на несколько сотен метров, и вы окажетесь в совершенно ином, странном и незнакомом мире. Тут можно встретить великое множество самых необычных животных: от существа, похожего на гибрид морской звезды и осьминога, до рыбы, пожирающей акул. Что ж, теперь мы знаем, что где-то там водятся еще и губки-убийцы.
Обычно морские губки представляют собой просто многоклеточные фильтры для воды. Их пористая структура позволяет извлекать из проточной воды кислород и микрочастички пищи — на агрессию они не способны физически. Это довольно простые существа, у которых нет нервной, пищеварительной или кровеносной системы, и при этом они живут на этой планете уже более 500 миллионов лет.
А вот с плотоядными губками дело обстоит иначе. Некоторые хищные губки все еще используют систему протока воды, в то время как другие (например, три недавно обнаруженных вида) полностью утратили эту способность и ловят мелких ракообразных и другую добычу с помощью специальных нитей и крючков. Все новые виды — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix, которые также являются новыми родами, были обнаружены на глубинах от 163 до 3000 метров.

«Эти виды являются первыми известными науке плотоядными видами губок из Южной Австралии», пишут ученые. Кстати, выглядят они весьма экзотично и немного похожи на цветы с колючими выступами — в этом есть своеобразная красота.

Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Популярная механика: последние новости
Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы Ученые узнали причину исчезновения ужасных волков Ученые узнали причину исчезновения ужасных волков В России на заводе боеприпасов будут делать посуду из соломы В России на заводе боеприпасов будут делать посуду из соломы
Комментарии
Наука и техника , Австралия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение