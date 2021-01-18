В Австралии найдены хищные губки-убийцы 

Мы привыкли к тому, что в глубинах океана обитает множество монстров, однако словосочетание «хищные морские губки» по-прежнему звучит как нечто из научно-фантастического фильма. И все же они существуют — разумеется неподалеку от Австралии.

Погрузитесь в океан на несколько сотен метров, и вы окажетесь в совершенно ином, странном и незнакомом мире. Тут можно встретить великое множество самых необычных животных: от существа, похожего на гибрид морской звезды и осьминога, до рыбы, пожирающей акул. Что ж, теперь мы знаем, что где-то там водятся еще и губки-убийцы.

Обычно морские губки представляют собой просто многоклеточные фильтры для воды. Их пористая структура позволяет извлекать из проточной воды кислород и микрочастички пищи — на агрессию они не способны физически. Это довольно простые существа, у которых нет нервной, пищеварительной или кровеносной системы, и при этом они живут на этой планете уже более 500 миллионов лет.

А вот с плотоядными губками дело обстоит иначе. Некоторые хищные губки все еще используют систему протока воды, в то время как другие (например, три недавно обнаруженных вида) полностью утратили эту способность и ловят мелких ракообразных и другую добычу с помощью специальных нитей и крючков. Все новые виды — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix, которые также являются новыми родами, были обнаружены на глубинах от 163 до 3000 метров.