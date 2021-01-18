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Разработан навигатор для стыковки спутников обслуживания 

Популярная механика 3 часа назад
Разработан навигатор для стыковки спутников обслуживания
Фото: Pixabay
Российские учёные разработали оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками, которая скоро будет отработана на стенде.
Как сообщает ТАСС, учёные из Института космических исследований Российской академии наук разработали оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками. «Для решения указанных задач предлагается оптико-электронная система относительной навигации», — говорится в документе. В нём также уточняется, что она может быть использована для стыковки с аппаратами, конструкция которых как предполагает, так и не предполагает сервисное обслуживание.
Как пояснили агентству в институте, оптико-электронная система включает узкоугольную и широкоугольные камеры, видеокамеру, формирующую трёхмерное изображение объекта (time-of-flight) и лазерный дальномер. Учёные уже определили необходимый состав измеряемых параметров, выбрали структуру, приборный состав и алгоритмы функционирования, разработали математические модели ключевых элементов.

«Выполненные работы являются основой для математического моделирования и стендовой отработки оптико-электронной системы, запланированной на следующие годы», — подчеркнули в Институте космических исследований.

Предполагается, что распознавание полученных в процессе будущих стыковок изображений будет проходить в два этапа: сначала будет определён ракурс наблюдения, расстояния и угловой ориентации.
В ходе второго этапа будет определено взаимное линейное и угловое положение аппаратов путём минимизации различий реального и эталонного изображений. Стыковка космических аппаратов может быть проведена для заправки спутника топливом, коррекции его орбиты, увода на орбиту захоронения, сборки космических аппаратов на орбите и решения различных других задач.
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Наука и техника , РАН
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