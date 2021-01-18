Разработан навигатор для стыковки спутников обслуживания 

Российские учёные разработали оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками, которая скоро будет отработана на стенде.

Как сообщает ТАСС, учёные из Института космических исследований Российской академии наук разработали оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками. «Для решения указанных задач предлагается оптико-электронная система относительной навигации», — говорится в документе. В нём также уточняется, что она может быть использована для стыковки с аппаратами, конструкция которых как предполагает, так и не предполагает сервисное обслуживание.

Как пояснили агентству в институте, оптико-электронная система включает узкоугольную и широкоугольные камеры, видеокамеру, формирующую трёхмерное изображение объекта (time-of-flight) и лазерный дальномер. Учёные уже определили необходимый состав измеряемых параметров, выбрали структуру, приборный состав и алгоритмы функционирования, разработали математические модели ключевых элементов.

«Выполненные работы являются основой для математического моделирования и стендовой отработки оптико-электронной системы, запланированной на следующие годы», — подчеркнули в Институте космических исследований.

Предполагается, что распознавание полученных в процессе будущих стыковок изображений будет проходить в два этапа: сначала будет определён ракурс наблюдения, расстояния и угловой ориентации.

В ходе второго этапа будет определено взаимное линейное и угловое положение аппаратов путём минимизации различий реального и эталонного изображений. Стыковка космических аппаратов может быть проведена для заправки спутника топливом, коррекции его орбиты, увода на орбиту захоронения, сборки космических аппаратов на орбите и решения различных других задач.