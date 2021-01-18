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Могут ли удалить Telegram из AppStore 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Эксперт оценил вероятность удаления Telegram из AppStore
Фото: ТАСС
Вероятность того, что Telegram будет удален из списка AppStore, мала, но основатель мессенджера Павел Дуров готовится к разным вариантам развития событий, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее представители американской некоммерческой организации (НКО) Coalition for a Safer Web потребовали от Apple удалить Telegram из списка приложений, доступных для скачивания в AppStore. Они заявили, что во время штурма Капитолийского холма в начале января администрация мессенджера не смогла предотвратить рассылку контента с экстремистским содержанием, а также неонацистского и расистского характера.
Комментируя инициативу, Зыков заявил, что представителям НКО необходимо будет доказать «обоснованность претензий». Это достаточно сложно, по его словам.
При этом Дуров со своей стороны может легко доказать, что весь запрещенный контент удаляется, если есть жалобы от пользователей. К тому же судебный процесс займет большое количество времени, может быть годы, добавил эксперт.
Павел Дуров при этом активно готовится к разным вариантам развития событий. Предвосхищая возможное удаление Telegram из AppStore, предприниматель уже призвал пользователей по всему миру переходить на устройства с операционной системой Android, где существует возможность скачать мессенджер в обход официального магазина от Google. Кроме того, известно, что идет активная разработка версии Telegram для браузеров.
Зыков подчеркнул, что шумиха с требованием Coalition for a Safer Web может обернуться пользой для мессенджера: как минимум повысить его популярность среди пользователей по всему миру.
Ранее, как сообщал «Рамблер», основатель Telegram Павел Дуров заявил о начале «монетизации» мессенджера. Он подчеркнул, что ранее оплачивал обслуживание проекта из своего кармана. По словам Дурова, в настоящее время охват аудитории Telegram приближается к 500 миллионам пользователей. Проекты такого масштаба требуют огромных затрат на серверы и трафик, которые исчисляются сотнями миллионов долларов.
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Комментарии
Наука и техника , Владимир Зыков , Павел Дуров , Apple , Google , РИА Новости
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