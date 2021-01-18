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На смартфоны Honor вернутся сервисы Google 

RB.ru и ещё 2 2 часа назад
На смартфоны Honor вернутся сервисы Google
Фото: РИА Новости
Производитель китайских смартфонов Honor занимается подготовкой новой линейки устройств с поддержкой сервисов Google. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.
Смартфоны Honor с сервисами Google планируют представить весной 2021 года, линейка выйдет в том числе в России. Huawei AppGallery на них не будет, магазин приложений останется только на ранее вышедших устройствах.
Google прекратила поддерживать смартфоны Huawei и Honor после того, как Министерство торговли США внесло Huawei в «черный» список в 2019 году. На фоне санкций Huawei продала свои активы компании Honor ради спасения бренда. Покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Стоимость сделки, по некоторым данным, могла составить $15 млрд, уточняет издание.
Таким образом, новая линейка Honor станет первым выходом на рынок после отделения от Huawei. Сейчас производитель смартфонов ведет переговоры с американской Qualcomm на предмет установки на устройства процессоров с поддержкой 5G. Смартфоны Honor занимают второе место по продажам в России, уступая Samsung.
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Наука и техника , Qualcomm , Google , США
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