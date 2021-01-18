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Прокладку топливной магистрали сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео прокладки топливной магистрали.
"Доставку воды и горюче-смазочных материалов организовали военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Западного военного округа во время учения в Нижегородской области.
Расчеты трубоукладочных машин ТУМ-150В протянули более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.
При монтаже трубопроводной магистрали специалисты отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противник", — говорится в комментарии к видео.
Полевые магистральные трубопроводы (ПМТ) — сборно-разборные полевые трубопроводы, предназначенные для быстрого развёртывания в полевых условиях каналов снабжения горюче-смазочными материалами.
Наука и техника , Видео , Министерство обороны
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