Прокладку топливной магистрали сняли на видео 

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"Доставку воды и горюче-смазочных материалов организовали военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Западного военного округа во время учения в Нижегородской области.

Расчеты трубоукладочных машин ТУМ-150В протянули более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.

При монтаже трубопроводной магистрали специалисты отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противник", — говорится в комментарии к видео.

Полевые магистральные трубопроводы (ПМТ) — сборно-разборные полевые трубопроводы, предназначенные для быстрого развёртывания в полевых условиях каналов снабжения горюче-смазочными материалами.