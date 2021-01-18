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Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету с борта Boeing-747 

Популярная механика и ещё 1 5 часов назад
Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету с борта Boeing-747
Фото: Virgin Orbit
Компания Ричарда Брэнсона со второй попытки успешно отправила на орбиту ракету LauncherOne.
Компания Virgin Orbit, которая разрабатывает технологии для запуска ракет-носителей с воздушной платформы, в качестве которой используется модифицированный самолёт Boeing 747-40, названный Cosmic Girl, впервые смогла успешно запустить с борта лайнера ракету LauncherOne.
"Полезная нагрузка успешно выведена на нашу целевую орбиту! Мы с гордостью можем сказать, что LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, выведя на низкую околоземную орбиту 9 спутников CubeSat для наших друзей из NASA", — объявили в Virgin Orbit на своей официальной странице в Twitter.
Взлёт Cosmic Girl прошёл с полосы международного аэрокосмического порта Мохаве в пустыне Калифорния, а наземные станции для отслеживания LauncherOne размещены в Антарктиде, Нижней Бахе, Маврикии, Мохаве и штаб-квартире компании в Лонг-Бич.
Напомним, первые тестовые полёты Cosmic Girl прошли в 2018 году, а в 2019 году доработанный Boeing 747-40 впервые поднялся в небо уже не с макетом, а с реальной ракетой LauncherOne, сброс которой тестировали в ходе полёта. За счёт того, что самолёт может поднять ракету на определённую высоту перед запуском, после чего отправить её в полёт, это снижает расход топлива на доставку аппаратов массой до 500 кг на орбиту, а также уменьшает стоимость пусков.
Первая попытка запустить LauncherOne с полезной нагрузкой в космос состоялась в мае 2020 года, но по неизвестным причинам пуск не удался. В декабре компания провела очередной тестовый полёт, который и помог успешно отправить на орбиту LauncherOne в начале 2021 года.
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Наука и техника , Ричард Брэнсон , Boeing , NASA , Маврикий
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