Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету с борта Boeing-747 

Компания Ричарда Брэнсона со второй попытки успешно отправила на орбиту ракету LauncherOne.

Компания Virgin Orbit, которая разрабатывает технологии для запуска ракет-носителей с воздушной платформы, в качестве которой используется модифицированный самолёт Boeing 747-40, названный Cosmic Girl, впервые смогла успешно запустить с борта лайнера ракету LauncherOne.

"Полезная нагрузка успешно выведена на нашу целевую орбиту! Мы с гордостью можем сказать, что LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, выведя на низкую околоземную орбиту 9 спутников CubeSat для наших друзей из NASA ", — объявили в Virgin Orbit на своей официальной странице в Twitter.

Взлёт Cosmic Girl прошёл с полосы международного аэрокосмического порта Мохаве в пустыне Калифорния, а наземные станции для отслеживания LauncherOne размещены в Антарктиде, Нижней Бахе, Маврикии, Мохаве и штаб-квартире компании в Лонг-Бич.

With operations for our #LaunchDemo2 mission already in full swing, it's an exciting morning here at Mojave Air and Space Port!



LOX loading on the rocket has begun, and we're looking good to hit our target takeoff time of approximately 10:30 AM Pacific. pic.twitter.com/naBppEJRhD— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021

Напомним, первые тестовые полёты Cosmic Girl прошли в 2018 году, а в 2019 году доработанный Boeing 747-40 впервые поднялся в небо уже не с макетом, а с реальной ракетой LauncherOne, сброс которой тестировали в ходе полёта. За счёт того, что самолёт может поднять ракету на определённую высоту перед запуском, после чего отправить её в полёт, это снижает расход топлива на доставку аппаратов массой до 500 кг на орбиту, а также уменьшает стоимость пусков.

Первая попытка запустить LauncherOne с полезной нагрузкой в космос состоялась в мае 2020 года, но по неизвестным причинам пуск не удался. В декабре компания провела очередной тестовый полёт, который и помог успешно отправить на орбиту LauncherOne в начале 2021 года.