В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным 

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", — говорится в сообщении.