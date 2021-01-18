Ученые заявили об угрозе смертельно опасного грибка

Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации, пишет газета " Известия " со ссылкой на ученых.

Издание утверждает, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности, связанной с заболеванием.

Как объяснил газете заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко, этот грибок представляет реальную угрозу, так как Candida auris очень сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах.

"Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге", — сказал Климко.

Также медик отметил, что грибок Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов. И из-за избыточного применения в стационарах препарата "Флуконазол" существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida, считает врач.

"Врачи любят его назначать, но уже сейчас устойчивость к этому средству в отделениях реанимации и интенсивной терапии составляет порядка 30 процентов. И в будущем устойчивых возбудителей грибковых инфекций будет становиться все больше", — объяснил Климко.

При этом специалист отметил, что "Флуконазол" "дешевый" и "вполне безопасный" препарат.