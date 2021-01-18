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Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка 

РИА Новости и ещё 3 19 минут назад
Ученые заявили об угрозе смертельно опасного грибка
Фото: РИА Новости
Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации, пишет газета "Известия" со ссылкой на ученых.
Издание утверждает, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности, связанной с заболеванием.
Как объяснил газете заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко, этот грибок представляет реальную угрозу, так как Candida auris очень сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах.

"Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге", — сказал Климко.

Также медик отметил, что грибок Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов. И из-за избыточного применения в стационарах препарата "Флуконазол" существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida, считает врач.

"Врачи любят его назначать, но уже сейчас устойчивость к этому средству в отделениях реанимации и интенсивной терапии составляет порядка 30 процентов. И в будущем устойчивых возбудителей грибковых инфекций будет становиться все больше", — объяснил Климко.

При этом специалист отметил, что "Флуконазол" "дешевый" и "вполне безопасный" препарат.
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Наука и техника , Наука , газета "Известия"
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