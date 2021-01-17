Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Вакцину от коронавируса Центра им. Чумакова намерены ввести в гражданский оборот в марте 

ТАСС и ещё 16 24 минуты назад
Третью российскую вакцину от COVID-19 могут ввести в оборот в марте
Фото: ТАСС
Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте этого года.
Об этом сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
Российскую вакцину от COVID-19 признали эффективной на Западе

"Нашу [вакцину от коронавируса] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта", — сказал он.

По словам Чернова, в геноме коронавируса уже было обнаружено более 50 различных белков. "Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита, она будет более комплексная", — пояснил он.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
ТАСС: последние новости
В институте Роспотребнадзора заявили, что иммунитет после COVID-19 держится 3-5 месяцев В институте Роспотребнадзора заявили, что иммунитет после COVID-19 держится 3-5 месяцев В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V" В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V" В работе сервисов Google в США произошел сбой В работе сервисов Google в США произошел сбой
Наука и техника , РАН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение