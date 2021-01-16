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Во Франции объявился «Комитет по отмене 5G по всему миру» 

Ferra.ru 2 часа назад
Во Франции объявился «Комитет по отмене 5G по всему миру»
Фото: Ferra.ru
Во Франции заявила о себе группировка «Комитет по отмене 5G по всему миру» (CLA5GSM). Она взяла на себя ответственность за поджог сотовых вышек в пригороде французского города Лимож.
Об этом пишет ИА «Красная весна» со ссылкой на французское издание Le Figaro. В понедельник, 11 января, неизвестные подожгли телекоммуникационное оборудование Orange и передатчики, из-за чего более миллиона человек во Франции остались без телевидения. Стоит отметить, что на повреждённых вышках не было установлено оборудование 5G.
После этого поджигатели написали письмо, в котором заявили, что они продолжат вести войну против сетей 5G «очень долго, возможно, всегда». О себе преступники рассказали, что они уже находятся в преклонном возрасте. Поджигатели отметили: «iPhone никогда не сделает человечество счастливым».
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Наука и техника , Лимож , Франция
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