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В работе Twitter произошел сбой 

ТАСС 47 минут назад
В работе Twitter произошел сбой
Фото: globallookpress.com
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в субботу в Соединенных Штатах и Канаде. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Незначительное количество сообщений о неполадках зафиксировано в ряде других стран мира. Жалоб от пользователей из России не поступало.
По информации Downdetector, большая часть пользователей (57%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще около 28% испытывают проблемы с приложением для устройств iPhone и iPad. 13% информируют о неполадках с приложением для устройств на базе операционной системы Android.
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