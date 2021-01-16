Водоросли в Средиземном море могут собирать пластиковый мусор 

Испанские экологи обнаружили, что морские травы, в частности посидония, могут собирать в море микрочастицы пластика и синтетических волокон. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports, сообщает ТАСС

Экологи под руководством доцента Барселонского университета Анны Санчес-Видаль пытались понять, куда попадает значительная часть пластикового мусора Средиземного моря. Исследователи изучали морские травы — подводные цветковые растения, которые приспособились к обитанию в морской воде на морском мелководье. Одна из самых распространенных морских трав в Средиземном море — посидония (Posidonia). Периодически в зарослях посидоний возникают необычные образования — так называемые «шары Нептуна». Они состоят из отмерших листьев и волокон растения.

Изучая подобные образования у побережья Майорки, Санчес-Видаль и ее коллеги обнаружили, что больше чем в половине таких образований было огромное количество микрочастиц пластика и синтетических волокон. По оценкам ученых, в каждом килограмме шаров было более полутора тысяч фрагментов мусора, до 1,6% массы шара.

Ученые заинтересовались, как этот мусор мог попадать внутрь шаров Нептуна. Однозначного ответа пока нет, экологи предположили, что мусор застревает между растительными волокнами, из которых состоят эти образования, из-за движения волн, приливов и отливов.

Расчеты Санчес-Видаль и ее коллег показывают, что морские луга в Средиземном море должны поглощать около 867 млн частиц пластика каждый год. Ученые предполагают, что в других регионах Мирового океана аналогичную роль играют иные виды морских трав.