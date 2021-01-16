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Вирусолог центра Гамалеи объяснил, делают ли мутации COVID-19 более опасным 

News.ru и ещё 2 18 минут назад
Вирусолог объяснил, делают ли мутации COVID-19 более опасным
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вирусолог центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что вирусы мутируют бесконечно, и возбудитель COVID-19 не исключение. Однако, по его словам, некорректно утверждать, что с каждым изменением в геноме коронавирус становится более опасным.
Прежде всего, не каждая мутация ведёт к появлению нового жизнеспособного варианта вируса, отметил Бутенко в беседе с радио Sputnik.

Процесс эволюции нескончаем, в результате возникают разные варианты вирусов. Есть жизнеспособные, они находят для себя какую-то нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные вирусы, — пояснил вирусолог.

Он подчеркнул, что породивший сегодняшнюю пандемию коронавирус SARS-CoV-2 образовался в результате рекомбинации, то есть обмена генетическим материалом между близкородственными вирусами. Наибольшее сходство он имеет с вирусом SARS, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии в начале 2000-х годов.

Вирус SARS 2002 года из Китая имеет большую генетическую гомологию с современным вирусом, но всё-таки отличается, — подчеркнул Бутенко.

Он добавил, что в эволюции вирусов основную роль играет естественный отбор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, сколько у человека сохраняется иммунитет после заражения COVID-19. Он отметил, что снижаться защита организма начинает уже после третьего месяца, а держится до пяти месяцев.
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Комментарии 1
Наука и техника , Александр Бутенко , Роспотребнадзор , ИА Sputnik , Китай
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