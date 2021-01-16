Вирусолог объяснил, делают ли мутации COVID-19 более опасным

Вирусолог центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что вирусы мутируют бесконечно, и возбудитель COVID-19 не исключение. Однако, по его словам, некорректно утверждать, что с каждым изменением в геноме коронавирус становится более опасным.

Прежде всего, не каждая мутация ведёт к появлению нового жизнеспособного варианта вируса, отметил Бутенко в беседе с радио Sputnik.

Процесс эволюции нескончаем, в результате возникают разные варианты вирусов. Есть жизнеспособные, они находят для себя какую-то нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные вирусы, — пояснил вирусолог.

Он подчеркнул, что породивший сегодняшнюю пандемию коронавирус SARS-CoV-2 образовался в результате рекомбинации, то есть обмена генетическим материалом между близкородственными вирусами. Наибольшее сходство он имеет с вирусом SARS, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии в начале 2000-х годов.

Вирус SARS 2002 года из Китая имеет большую генетическую гомологию с современным вирусом, но всё-таки отличается, — подчеркнул Бутенко.

Он добавил, что в эволюции вирусов основную роль играет естественный отбор.