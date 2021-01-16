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Роспотребнадзор: снижение титров антител не говорит о снижении защиты к COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 1 20 минут назад
Опровергнуто отсутствие иммунитета к COVID после снижения уровня антител
Фото: pixabay
Снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции не говорит об отсутствии защиты к вирусу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзор разъясняет, что плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Отмечается, что научные исследования в этой области продолжаются.
Ранее глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин заявил на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, что у тех людей, кто перенес инфекцию, иммунитет к коронавирусу сохраняется до пяти месяцев. Он уточнил, что примерно через три месяца после выздоровления уровень иммунитета начинает снижаться.
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Комментарии 3
Наука и техника , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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