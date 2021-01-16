Иммунитет после коронавируса держится 3-5 месяцев

«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.