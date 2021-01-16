Иммунитет после коронавируса держится 3-5 месяцев

Согласно предварительным исследованиям, после болезни COVID-19 иммунитет сохраняется от трех до пяти месяцев. Но снижение начинается после третьего, передает ТАСС.
«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Также в Роспотребнадзоре разъяснили, что снижение титров антител спустя несколько месяцев после болезни COVID-19 не означает сосращение уровня защиты от данной инфекции.
«Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются», — пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что жертвами коронавируса в мире стали более двух миллионов человек, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.