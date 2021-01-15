Рогозин назвал фейком табличку с перечислением его титулов 

Сегодня друзья прислали вот такую "табличку" якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью?

И ведь не лень же такое мастерить… pic.twitter.com/BOgdkjiiyV— РОГОЗИН (@Rogozin) January 15, 2021