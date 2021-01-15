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Рогозин назвал фейком табличку с перечислением его титулов 

News.ru 1 час назад
Рогозин назвал фейком табличку с перечислением его титулов
Фото: Rogozin/twitter.com
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал фотографию с табличкой, которая якобы висит на двери в его приёмную. На ней перечислены все его должности.
По его словам, снимок, активно распространяемый в Сети, ему прислали друзья.

Справа публикую фото из моей приёмной на Бережковской набережной, — написал он в своём Twitter, приложив реальное фото входа в кабинет.

Рогозин также задался вопросом, кому нужно публиковать про него и Роскосмос такое количество фейков и с какой целью.

И ведь не лень же такое мастерить, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории подмосковной резиденции в деревне Подушкино, где живёт Татьяна Филиппова, приходящаяся сестрой главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, найдено тело одного из работников. Тело мужчины, который отвечал за уборку территории, обнаружил работник службы охраны. Рядом с трупом находились около $9 тысяч долларов наличными и открытая бутылка водки.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Татьяна Филиппова , Роскосмос
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