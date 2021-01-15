Рогозин назвал фейком табличку с перечислением его титулов 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал фотографию с табличкой, которая якобы висит на двери в его приёмную. На ней перечислены все его должности.
По его словам, снимок, активно распространяемый в Сети, ему прислали друзья.
Справа публикую фото из моей приёмной на Бережковской набережной, — написал он в своём Twitter, приложив реальное фото входа в кабинет.
Рогозин также задался вопросом, кому нужно публиковать про него и Роскосмос такое количество фейков и с какой целью.
И ведь не лень же такое мастерить, — добавил он.
Сегодня друзья прислали вот такую "табличку" якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью?
И ведь не лень же такое мастерить… pic.twitter.com/BOgdkjiiyV— РОГОЗИН (@Rogozin) January 15, 2021
Ранее NEWS.ru писал, что на территории подмосковной резиденции в деревне Подушкино, где живёт Татьяна Филиппова, приходящаяся сестрой главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, найдено тело одного из работников. Тело мужчины, который отвечал за уборку территории, обнаружил работник службы охраны. Рядом с трупом находились около $9 тысяч долларов наличными и открытая бутылка водки.