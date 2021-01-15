Ошибка в Windows 10 убивает файловую систему

Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.

Проблема касается файловой системы NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.

Для уязвимости даже не требуются права администратора. Злоумышленники могут вызвать ее удаленно, а команду замаскировать под ярлык, архив или любой другой файл.