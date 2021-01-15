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В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера 

РИА Новости 26 минут назад
Ошибка в Windows 10 убивает файловую систему
Фото: Reuters
Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.
Проблема касается файловой системы NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.
Для уязвимости даже не требуются права администратора. Злоумышленники могут вызвать ее удаленно, а команду замаскировать под ярлык, архив или любой другой файл.
Раскрыт обновленный дизайн Windows 10 
Проблема была обнаружена еще в августе 2020 года, но так и не была исправлена за прошедшие месяцы. Возможно, Microsoft устранит уязвимость в одном из ближайших обновлений.
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Наука и техника , Microsoft
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