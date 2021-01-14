Twitter снял ограничения с аккаунта российской вакцины «Спутник V» и объяснил их подозрительными действиями из США.
«Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США», — говорится в твиттер-аккаунте «Спутника».
Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.
Thank you, @Twitter!
Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19, saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021
В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, при поддержке которого была создана вакцина, сообщили, что через твиттер-аккаунт они открыто делились информацией о вакцине и том, как она работает.
«Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований», — напомнили в фонде.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Twitter на постоянной основе заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за угрозы «дальнейшего подстрекательства к насилию». До этого Facebook забанил американского президента до конца его президентского срока.