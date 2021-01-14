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Москва

Twitter снял ограничения с аккаунта российской вакцины 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Twitter снял ограничения с аккаунта российской вакцины
Фото: ТАСС
Twitter снял ограничения с аккаунта российской вакцины «Спутник V» и объяснил их подозрительными действиями из США.

«Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США», — говорится в твиттер-аккаунте «Спутника».

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, при поддержке которого была создана вакцина, сообщили, что через твиттер-аккаунт они открыто делились информацией о вакцине и том, как она работает.

«Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований», — напомнили в фонде.

Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины «Спутник V»
Ранее, как сообщал «Рамблер», Twitter на постоянной основе заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за угрозы «дальнейшего подстрекательства к насилию». До этого Facebook забанил американского президента до конца его президентского срока.
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Комментарии 3
Наука и техника , Дональд Трамп , Российский фонд прямых инвестиций
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