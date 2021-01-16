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В Бразилии направлен запрос на срочное использование «Спутника V» 

RT на русском и ещё 6 48 минут назад
В Бразилии направлен запрос на срочное использование «Спутника V»
Фото: Reuters
Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для экстренного использования.

«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении фармпроизводителя.

Ранее РФПИ и União Quimica договорились о поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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Наука и техника , В мире , Российский фонд прямых инвестиций , Бразилия , Египет
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