В Индонезии нашли старейшее наскальное изображение

Международная команда археологов обнаружила на индонезийском острове Сулавеси (в центральной части страны) древнейший из известных наскальных рисунков: изображение кабана в натуральную величину было сделано в одной из пещер острова более 45,5 тыс. лет назад.

Рисунок дикой свиньи размером 136 на 54 см выполнен темно-красным пигментом охры. Его возраст был установлен радиоизотопным методом, передает ТАСС со ссылкой на статью в журнале Science Advances.

До этого открытия старейшим из известных в мире считалось изображение, также обнаруженное на Сулавеси. На нем запечатлены фигуры полулюдей-полуживотных в процессе охоты, по данным исследователей, ему 43,9 тыс. лет.