Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Археологи нашли в Индонезии старейшее наскальное изображение 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Индонезии нашли старейшее наскальное изображение
Фото: соцсети
Международная команда археологов обнаружила на индонезийском острове Сулавеси (в центральной части страны) древнейший из известных наскальных рисунков: изображение кабана в натуральную величину было сделано в одной из пещер острова более 45,5 тыс. лет назад.
Рисунок дикой свиньи размером 136 на 54 см выполнен темно-красным пигментом охры. Его возраст был установлен радиоизотопным методом, передает ТАСС со ссылкой на статью в журнале Science Advances.
До этого открытия старейшим из известных в мире считалось изображение, также обнаруженное на Сулавеси. На нем запечатлены фигуры полулюдей-полуживотных в процессе охоты, по данным исследователей, ему 43,9 тыс. лет.
Напомним, в 2012 году археологи рассказали, что изображение красного диска, отпечаток руки и полоски краски на стенах испанских пещер Альтамира и Эль Кастилло оказались самыми древними наскальными рисунками в Европе.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно, почему жители итальянского острова не болеют COVID-19 Стало известно, почему жители итальянского острова не болеют COVID-19 Смарт-часы с функцией скрытой съемки захотели запретить в России Смарт-часы с функцией скрытой съемки захотели запретить в России Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID
Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
00:12
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
Происшествия
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
01:37
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение