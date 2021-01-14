Жужжальца помогают мухам быстро летать

В сети появилась информация о свежем открытии учёных. Им удалось обнаружить новый механизм, из-за которого комнатных мух так сложно поймать. Как оказалось, им в этом деле помогают не только глаза.

Специалисты провели очередное исследование на тему, результаты которого показали, что некоторые мухи используют жужжальца (укороченные задние крылья) в качестве дополнительного подъемного механизма, сообщается в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Science. Именно с их помощью они могут взлетать до пяти раз быстрее сородичей.

Что интересно, данный метод используется не абсолютно всеми видами мух. Так, жужжальца способствуют быстрому перемещению лишь тех насекомых, которые относятся к группе калиптрат.