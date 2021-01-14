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Во Вселенной обнаружили таинственный тусклый свет 

Lenta.ru 2 часа назад
Во Вселенной обнаружили таинственный тусклый свет
Фото: depositphotos.com
Астрономы Института исследований космоса с помощью космического телескопа обнаружили таинственный тусклый свет неизвестного происхождения во Вселенной. Для этого они воспользовались помощью автоматической межпланетной станции New Horizons, которая в настоящее время находится в Поясе Койпера, вдали от светового загрязнения Солнца. Статья исследователей принята к публикации в журнале Astrophysical Journal.
Ранее для оценки количества неразличимых галактик в видимой Вселенной ученые проанализировали изображение Hubble Deep Field, полученное космическим телескопом «Хаббл» в 1995 году. Этот снимок охватывает небольшую область в созвездии Большой Медведицы с почти тремя тысячами галактик. На основе теоретической модели, позволяющей определить, сколько галактик слишком тусклые, чтобы «Хаббл» мог их разглядеть, исследователи определили, что 90 процентов галактик, то есть почти два триллиона, остаются за пределами способностей космического аппарата. Считается, что эти слабые галактики формируют фоновое свечение космоса.
Новое измерение фонового свечения или космического оптического фона дает более скромную оценку числа тусклых галактик, равного нескольким сотням миллиардов. Поскольку солнечный свет рассеивается на космической пыли, создавая так называемый зодиакальный свет, измерение фона остается проблематичным во внутренней области Солнечной системы. Однако для аппарата New Horizons космос в десять раз темнее, чем для «Хаббла».
Ученые провели ряд корректировок, чтобы избавиться от светового загрязнения, вызванного отражением света звезд от межзвездной пыли. По словам Марка Постмана (Marc Postman), яркость оставшегося света сравнима со светом, который создал бы темной ночью на стенах спальни с открытыми шторами открытый холодильник, расположенный в другом доме на расстоянии более километра.
Источником фонового свечения могут быть карликовые галактики, галактические гало, межгалактические звезды и далекие тусклые галактики.
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Наука и техника , Наука
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