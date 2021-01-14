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Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц «ВКонтакте» 

Ferra.ru и ещё 10 50 минут назад
Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц «ВКонтакте»
Фото: Ferra.ru
В Роскачестве предупредили россиян о новой схеме взлома страниц "ВКонтакте". Специалисты цифровой экспертизы ведомства обнаружили фишинговую кибератаку на страницы пользователей этой социальной сети.
Отмечается, что сама атака осуществляется для кражи пароля пользователя с последующим взломом его страницы и эксплуатацией ее для отправки спама и мошенничества. Заподозрить атаку на профиль можно получив сообщение со следующим содержанием: «архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX". Причем, в сообщении указывается не почта пользователя. Для отмены якобы архивации диалогов злоумышленники рекомендуют войти в аккаунт и поменять пароль, перейдя по определенной ссылке.

»Только вот ссылка эта, ведущая каждый раз на разные сайты, имеющие vk в названии, фишинговая, хотя по форме она очень похожа на настоящую: дизайн фишингового ресурса максимально похож на сайт соцсети”, — предупредили специалисты Роскачества.

При вводе пароля в графе фейкового сайта мошенники получают доступ к странице.
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