Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц «ВКонтакте» 

»Только вот ссылка эта, ведущая каждый раз на разные сайты, имеющие vk в названии, фишинговая, хотя по форме она очень похожа на настоящую: дизайн фишингового ресурса максимально похож на сайт соцсети”, — предупредили специалисты Роскачества.