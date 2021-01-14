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Врач: коронавирус ослабеет после ухода холодов 

Ura.Ru 54 минуты назад
Назван срок перелома в борьбе с коронавирусом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Перелома в борьбе с коронавирусом можно ожидать в конце зимы, так как инфекционные заболевания ослабевают к концу сезона холодов. Также к этому времени появится эффект от вакцинации. Таким прогнозом поделился доктор медицинских наук Николай Дурманов.

«Спада заболеваемости можно ожидать ближе к концу зимы, как это обычно происходит с инфекционными заболеваниями. К тому же начнет проявляться эффект вакцинации», — пишет радио Sputnik со ссылкой на Дурманова.

К середине лета удастся привить большое количество людей, уверен врач. По прогнозу Дурманова, в группах риска количество привитых может составить от 50 до 70%. При этом вакцины эффективно борются с новыми мутациями коронавируса, считает медик.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для некоторых категорий населения вакцинирование от COVID должно быть обязательным. По его мнению, к таким группам относятся медики, учителя и соцработники.
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Наука и техника , Общество , Владислав Жемчугов , Николай Дурманов , ИА Sputnik , Бердск , Новосибирская Область
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