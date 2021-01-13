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Украина направит на космическую программу более $1 млрд 

ТАСС 1 час назад
Украина направит на космическую программу более $1 млрд
Фото: Роскосмос
Правительство Украины утвердило в среду концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы, на реализацию которой планируется выделить около 30 млрд гривен ($1,06 млрд). Соответствующее решение одобрили члены кабинета министров на заседании, которое транслировалось местными телеканалами.
Как говорится в пояснительной записке к документу, половину суммы выделит государство. В рамках реализации программы планируется создать до двух тысяч новых рабочих мест.

"Цель концепции — обеспечение эффективности использования космического потенциала и повышение его влияния для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности", — говорится в записке, опубликованной на сайте правительства.

На основе концепции должен быть разработан законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".
В документе отмечается, что выполнение программы позволит "поэтапно создать национальную систему наблюдения на основе украинских и иностранных орбитальных средств и инновационных технологий". Среди задач, на решение которых направлена программа, — создание и развитие спутниковой группировки космического наблюдения с задействованием собственных платформ и сканеров среднего и высокого разрешения. Документ призван обеспечить создание технических и правовых условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, GALILEO, BEIDOU и других.
Предполагается, что программа позитивно скажется на реализации проектов создания "перспективных ракет-носителей легкого класса", исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в перспективных международных проектах, такие как исследование Луны.

Космическая отрасль Украины

На Украине полномочия по реализации государственной политики в сфере космической отрасли возложены на Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ). Ведомство управляет рядом предприятий и научных центов, среди которых конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля, Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова, киевский завод "Арсенал", харьковский завод "Хартрон" и другие.
В ведомстве сообщали ранее, что за 9 месяцев 2019 года предприятия, входящие в сферу управления ГКАУ, выпустили продукцию на сумму более 3,046 млрд гривен (около $108 млн), реализовали продукцию на сумму более 3 млрд гривен ($107 млн), получив около 370 млн гривен чистой прибыли ($13 млн).
Вице-премьер Украины Олег Уруский сообщал в декабре 2019 года, что правительство страны планирует реформировать отрасль, создать профильный холдинг под условным названием "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут некоторые предприятия ГКАУ.
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Комментарии
Наука и техника , Олег Уруский , завод "Арсенал" , Роскосмос , Правительство Украины , Космический центр "Южный" , Южмаш
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